Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Magang

jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi lulusan program pemagangan nasional.

Sebab, sertifikasi kompetisi tersebut merupakan pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus untuk memperkuat posisi mereka di pasar kerja.

Untuk itu, pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Sertifikasi kompetensi ini kami berikan secara cuma-cuma sebagai bentuk apresiasi sekaligus modal bagi para peserta," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya, Kamis (6/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5)

"Kami ingin lulusan magang tidak hanya membawa pengalaman praktis, tetapi juga memiliki bukti formal yang diakui secara luas oleh industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan sebagian peserta magang telah terserap sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Hal ini menunjukkan dunia usaha mempertimbangkan kontribusi nyata peserta selama masa pemagangan.