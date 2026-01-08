Menang 2-0 Atas Parma, Inter Milan Kukuh di Puncak Klasemen Liga Italia

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan menang 2-0 atas Parma dalam pertandingan lanjutan Liga Italia 2025/26 di Stadion Ennio Tardini, Kamis dini hari WIB.

Gol kemenangan Inter dicetak oleh Federico Dimarco pada penghujung babak pertama dan Marcus Thuram pada menit-menit akhir pertandingan.

Kemenangan ini membuat Inter Milan kian kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025/26.

Tambahan tiga poin ini memperpanjang catatan kemenangan beruntun Inter menjadi enam laga.

Mereka mereka tetap bertengger di posisi teratas dengan 42 poin dari 18 pertandingan, unggul empat angka dari AC Milan di peringkat kedua.

Sementara itu, Parma tertahan di posisi ke-15 dengan 18 poin, demikian yang dilansir laman resmi Legaseriea.

Sejak awal laga, Inter tampil dominan dengan mengandalkan Lautaro Martinez dan Francesco Esposito di lini depan.

Kebuntuan baru terpecah pada menit ke-42 ketika Federico Dimarco memaksimalkan umpan Esposito dengan tembakan keras ke sudut sempit gawang Parma.