menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menang 2-0 Atas Parma, Inter Milan Kukuh di Puncak Klasemen Liga Italia

Menang 2-0 Atas Parma, Inter Milan Kukuh di Puncak Klasemen Liga Italia

Menang 2-0 Atas Parma, Inter Milan Kukuh di Puncak Klasemen Liga Italia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inter Milan menang 2-0 atas Parma dalam laga lanjutan Liga Italia di Stadion Ennio Tardini, Kamis dini hari WIB. (Antara/X/SerieA)

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan menang 2-0 atas Parma dalam pertandingan lanjutan Liga Italia 2025/26 di Stadion Ennio Tardini, Kamis dini hari WIB.

Gol kemenangan Inter dicetak oleh Federico Dimarco pada penghujung babak pertama dan Marcus Thuram pada menit-menit akhir pertandingan.

Kemenangan ini membuat Inter Milan kian kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025/26.

Baca Juga:

Tambahan tiga poin ini memperpanjang catatan kemenangan beruntun Inter menjadi enam laga.

Mereka mereka tetap bertengger di posisi teratas dengan 42 poin dari 18 pertandingan, unggul empat angka dari AC Milan di peringkat kedua.

Sementara itu, Parma tertahan di posisi ke-15 dengan 18 poin, demikian yang dilansir laman resmi Legaseriea.

Baca Juga:

Sejak awal laga, Inter tampil dominan dengan mengandalkan Lautaro Martinez dan Francesco Esposito di lini depan.

Kebuntuan baru terpecah pada menit ke-42 ketika Federico Dimarco memaksimalkan umpan Esposito dengan tembakan keras ke sudut sempit gawang Parma.

Parma vs Inter, Nerazzurri menang 2-0 dan kian kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI