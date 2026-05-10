Menang 3-0 Lawan Brentford, Manchester City Terus Tempel Ketat Arsenal

jpnn.com - JAKARTA - Laga Manchester City vs Brentford pada pekan 36 Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (10/5) berakhir dengan kemenangan telak The Cityzens 3-0.

Kemenangan Manchester City atas Brentford hadir berkat gol Jeremy Doku, Erling Haaland dan Omar Marmoush, demikian catatan Premier League.

Manchester City terus menempel ketat Arsenal yang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026. Kemenangan ini membuat Manchester City masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 74 poin dari 35 laga. Mereka terpaut dua angka dari Arsenal di tempat pertama.

Di sisi lain, kekalahan membuat Brentford tertahan di posisi kedelapan klasemen sementara Liga Inggris dengan 51 poin dari 36 laga, berjarak dua poin dari tujuh besar.

Pada laga ini, Man City mengambil inisiatif menyerang dan langsung memberikan ancaman melalui sundulan Erling Haaland, tetapi masih belum menemui sasaran.

Haaland kembali memberikan ancaman ke gawang Brentford, akan tetapi tembakannya masih dapat dimentahkan kiper Caoimhin Kelleher.

Memasuki babak kedua, Brentford sempat berbalik memberikan ancaman melalui tembakan Igor Thiago yang dapat dibendung kiper City Gianluigi Donnarumma.

City akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 60 melalui gol yang dicetak Jeremy Doku. The Cityzens berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 melalui gol yang dicetak Erling Haaland memanfaatkan bola rebound pada menit 75.