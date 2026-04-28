Menang 4 Gol dari Arema FC, Persebaya Gusur Bhayangkara di Klasemen

Menang 4 Gol dari Arema FC, Persebaya Gusur Bhayangkara di Klasemen

Arema FC vs Persebaya di pekan ke-30 Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - GIANYAR – Persebaya Surabaya untuk sementara menggusur Bhayangkara FC di klasemen Super League.

Bertandang ke kandang ‘dadakan’ Arema FC pada pekan ke-30 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4) sore, Persebaya menang empat gol tanpa balas.

Arema FC bak masuk jebakan atau perangkap Persebaya.

Singo Edan yang berupaya menguasai permainan, malah masuk ke mulut Bajol Ijo.

Jurus transisi cepat dan efektif Persebaya menjadi momok buat Arema. Serangan balik Persebaya menusuk Arema FC.

Empat gol Persebaya lahir dari brace Francisco Rivera (menit 49 dan 81), Bruno Moreira (75), dan Mikael Tata (86).

Kemenangan ini membuat Persebaya Surabaya menjaga rekor tak terkalahkan dari Arema FC sejak 2019.

