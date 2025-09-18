Menang Adu Penalti, PSG Juara Liga Champions

jpnn.com, JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) juara Liga Champions 2025/2026.

PSG menang adu penalti 4-3 melawan debutan final, Arsenal, setelah selama 120 menit imbang 1-1 pada final di Puskas Arena, Budapest, Hungaris, pada Minggu.

Les Parisiens menjuarai Liga Champions secara back to back untuk menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa.

Arsenal unggul cepat ketika laga baru berjalan lima menit. Berawal dari sapuan Marquinhos yang membentur Leandro Trossard, bola jatuh ke kaki Kai Havertz.

Penyerang Jerman itu melakukan solo run ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit yang gagal dihalau Matvey Safonov.

Tertinggal 0-1, PSG langsung mengambil alih permainan. Fabian Ruiz mendapat peluang pada menit ke-13 setelah menerima umpan dari Desire Doue, tetapi sepakannya melenceng dari sasaran.

Arsenal nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-26 melalui umpan silang Bukayo Saka yang mengarah kepada Leandro Trossard. Namun, Safonov sigap keluar dari sarangnya untuk memotong aliran bola.

PSG terus menggempur pertahanan Arsenal sepanjang babak pertama. Ousmane Dembele melepaskan tembakan keras pada menit ke-37, yang berhasil diblok Gabriel Magalhaes.