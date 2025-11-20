menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Menang AMI Awards 2025, Silet Open Up Siap Kolaborasi Lagi dengan Musisi Minang

Menang AMI Awards 2025, Silet Open Up Siap Kolaborasi Lagi dengan Musisi Minang

Menang AMI Awards 2025, Silet Open Up Siap Kolaborasi Lagi dengan Musisi Minang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka saat menghadiri AMI Awards 2025 di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka mengaku akan kembali merilis karya dengan musisi Minangkabau.

Hal tersebut diungkapkannya ketika ditemui di red carpet AMI Awards 2025 yang diadakan di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11).

"Nanti ada lagi (kolaborasi dengan musisi Minang)," kata Silet Open Up.

Baca Juga:

Musisi berusia 32 tahun asal NTT itu masih merahasiakan siapa musisi Minang yang diajak berkolaborasi.

Silet Open Up juga belum mau mengungkap judul lagu kolaborasi berikutnya.

"Masih rahasia. Tunggu saja," tambahnya.

Baca Juga:

Adapun Tabola Bale meraih kesuksesan luar biasa dalam AMI Awards 2025.

Lagu Tabola Bale mendapat 3 piala yakni Karya Produksi Kolaborasi Terbaik dan Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik, serta Siprianus Bhuka alias Silet Open Up sebagai Pencipta Lagu Pop Terbaik.

Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka mengaku akan kembali merilis karya dengan musisi Minangkabau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI