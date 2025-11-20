Menang AMI Awards 2025, Silet Open Up Siap Kolaborasi Lagi dengan Musisi Minang

jpnn.com, JAKARTA - Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka mengaku akan kembali merilis karya dengan musisi Minangkabau.

Hal tersebut diungkapkannya ketika ditemui di red carpet AMI Awards 2025 yang diadakan di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11).

"Nanti ada lagi (kolaborasi dengan musisi Minang)," kata Silet Open Up.

Musisi berusia 32 tahun asal NTT itu masih merahasiakan siapa musisi Minang yang diajak berkolaborasi.

Silet Open Up juga belum mau mengungkap judul lagu kolaborasi berikutnya.

"Masih rahasia. Tunggu saja," tambahnya.

Baca Juga: Terserah Mengantarkan Raisa Menang AMI Awards 2025

Adapun Tabola Bale meraih kesuksesan luar biasa dalam AMI Awards 2025.

Lagu Tabola Bale mendapat 3 piala yakni Karya Produksi Kolaborasi Terbaik dan Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik, serta Siprianus Bhuka alias Silet Open Up sebagai Pencipta Lagu Pop Terbaik.