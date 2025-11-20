Menang AMI Awards 2025, Silet Open Up Siap Kolaborasi Lagi dengan Musisi Minang
jpnn.com, JAKARTA - Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka mengaku akan kembali merilis karya dengan musisi Minangkabau.
Hal tersebut diungkapkannya ketika ditemui di red carpet AMI Awards 2025 yang diadakan di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11).
"Nanti ada lagi (kolaborasi dengan musisi Minang)," kata Silet Open Up.
Musisi berusia 32 tahun asal NTT itu masih merahasiakan siapa musisi Minang yang diajak berkolaborasi.
Silet Open Up juga belum mau mengungkap judul lagu kolaborasi berikutnya.
"Masih rahasia. Tunggu saja," tambahnya.
Adapun Tabola Bale meraih kesuksesan luar biasa dalam AMI Awards 2025.
Lagu Tabola Bale mendapat 3 piala yakni Karya Produksi Kolaborasi Terbaik dan Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik, serta Siprianus Bhuka alias Silet Open Up sebagai Pencipta Lagu Pop Terbaik.
Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka mengaku akan kembali merilis karya dengan musisi Minangkabau.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Dokter Kamila Bicara soal Isu Pernikahan, Na Daehoon Mantap Bercerai
- Terserah Mengantarkan Raisa Menang AMI Awards 2025
- Gempi Raih AMI Awards 2025, Gading Marten Bangga Luar Biasa
- Berkat Tabola Bale, Silet Open Up Raih AMI Awards 2025
- Tabola Bale Kembali Raih Penghargaan, Silet Open Up: Semoga Lagu Ini Memberi Kedamaian
- Fenomena Tabola Bale Berlanjut, Raih Penghargaan YouTube Music Academy 2025