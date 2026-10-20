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Menang dari Persijap, Dewa United Gusur Persija dari Puncak Klasemen

Menang dari Persijap, Dewa United Gusur Persija dari Puncak Klasemen
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Dewa United vs Persijap Jepara di pekan ke-6 Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG - Dewa United berhak menduduki puncak klasemen Super League setelah bersusah payah menaklukkan Persijap Jepara.

Pada pertemuan kedua tim di Stadion Internasional Banten, Serang, Selasa (20/10) malam itu, Dewa United menundukkan Persijap 2-0.

Tuan rumah mendapat perlawanan sengit dari tamu.

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Tembok pertahanan Persijap sangat rapat membuat permainan indah Dewa United sia-sia, tak ada gol.

Namun, setelah Alexis Messidoro masuk di babak kedua, permainan Dewa United lebih kreatif.

Gol pun tercipta pada menit ke-79. Sundulan bek tengah Nick Kuipers menerima tendangan pojok Messidoro mengubah angka di papan skor menjadi 1-0.

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Pedro Carvalho mematikan harapan Persijap. Pedro mencetak gol pada menit 90+2.

Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Dewa United bersusah payah menundukkan Persijap Jepara, cek hasil dan klasemen Super League.

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