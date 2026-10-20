Menang dari Persijap, Dewa United Gusur Persija dari Puncak Klasemen
jpnn.com - SERANG - Dewa United berhak menduduki puncak klasemen Super League setelah bersusah payah menaklukkan Persijap Jepara.
Pada pertemuan kedua tim di Stadion Internasional Banten, Serang, Selasa (20/10) malam itu, Dewa United menundukkan Persijap 2-0.
Tuan rumah mendapat perlawanan sengit dari tamu.
Tembok pertahanan Persijap sangat rapat membuat permainan indah Dewa United sia-sia, tak ada gol.
Namun, setelah Alexis Messidoro masuk di babak kedua, permainan Dewa United lebih kreatif.
Gol pun tercipta pada menit ke-79. Sundulan bek tengah Nick Kuipers menerima tendangan pojok Messidoro mengubah angka di papan skor menjadi 1-0.
Pedro Carvalho mematikan harapan Persijap. Pedro mencetak gol pada menit 90+2.
Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.
Dewa United bersusah payah menundukkan Persijap Jepara, cek hasil dan klasemen Super League.
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