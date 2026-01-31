Pukul Persis, Persib Aman dari Kejaran Borneo FC
jpnn.com - SOLO - Tim penghuni zona degradasi Persis Solo belum bisa meredam juara bertahan Super League, Persib Bandung, pada pertemuan di pekan ke-19, Sabtu (31/1) sore WIB.
Persis si tuan rumah kalah, tetapi penampilan debut sejumlah muka baru di tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu terbilang lumayan.
Persib Bandung unggul di babak pertama melalui gol tandukan Andrew Jung di menit ke-39.
Itulah gol semata wayang dalam laga di Stadion Manahan tersebut.
Hasil yang membuat Persib memastikan tetap berada di puncak pada pekan ke-19, apa pun hasil pertandingan si pesaing terdekat Borneo FC Samarinda -yang menjamu PSIm Yogyakarta, Minggu (1/2). (fs/jpnn)
Klasemen Super League
Persib Bandung si pemimpin klasemen Super League cuma menang tipis dari Persis Solo si juru kunci.
