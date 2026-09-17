Menang di Asia, Persib Dapat Peringatan Menjelang Hadapi Persijap

jpnn.com - Persib Bandung tidak punya banyak waktu untuk larut dalam euforia setelah mencatat kemenangan penting di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Marc Klok dan kawan-kawan sukses mencuri tiga poin dalam lawatan ke markas FC Seoul.

Berlaga di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026), Persib menang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Julio Cesar.

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Modal Menghadapi Persijap

Kini, Maung Bandung langsung dihadapkan pada agenda berikutnya di Super League 2026/27. Persijap Jepara sudah menunggu pada pertandingan selanjutnya.

Kemenangan di Seoul memang menjadi modal berharga, tetapi Persib tidak boleh terlena. Perjalanan panjang dan jadwal pertandingan yang padat menuntut Maung Bandung kembali menjaga fokus saat menghadapi Persijap

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam menilai tiga poin yang diraih di Seoul memiliki arti penting untuk menghadapi tantangan berikutnya.

"Ya, tentunya ini kemenangan penting untuk kami. Kami tahu perjalanannya cukup jauh, jadi ini kemenangan penting untuk modal kami menghadapi pertandingan selanjutnya di Jepara," ucapnya.

Persijap Sudah Menanti

Setelah menjalani pertandingan berat di Seoul, Persib kini harus mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. Persijap Jepara menjadi lawan berikutnya yang harus dihadapi.