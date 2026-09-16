Menang di Kandang Borneo FC, Dewa United Pimpin Klasemen
jpnn.com - SAMARINDA – Dewa United tampil kece saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Rabu (16/9) sore WIB.
Duel Borneo FC vs Dewa United ini merupakan laga pekan ke-5 Super League, dimajukan dari jadwal seharusnya, lantaran memberikan waktu untuk Borneo FC mempersiapkan diri bertarung di panggung AFC.
Dewa United tak terlihat tertekan saat laga tadi. Serangan-serangan tuan rumah bisa diredam tim dari Banten tersebut.
Tim tamu menang 3-1.
Johnathan membawa tamu unggul di menit ke-14. Borneo menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui Ikhsanul Zikrak.
Mesin gol anyar Dewa United Denilson Junior atau biasa disapa Deni mencetak brace pada menit 90+1 (penalti) dan 90+6 (gol dengan aksi juggling).
Hasil yang otomatis membawa Dewa United memimpin klasemen dengan tujuh poin (2 menang, 1 imbang).
Sementara itu, Borneo FC berada di urutan ke-10 dengan tiga poin (1 menang, 2 kalah). (fs/jpnn)
Satu dari tiga gol Dewa United ke gawang Borneo FC melalui aksi juggling Denilson. Luar biasa.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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