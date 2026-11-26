Menang di Kandang Borneo FC, Persita Naik ke Peringkat Kedua
jpnn.com - SAMARINDA - Persita Tangerang berhak nongkrong di anak tangga kedua klasemen Super League setelah memukul tuan rumah Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Kamis (26/11) sore WIB.
Duel Borneo FC vs Persita merupakan laga tunda pekan ke-6.
Persita menang 3-2.
Borneo FC unggul lebih dahulu melalui penalti Juan Villa pada menit ke-35.
Persita menyamakan kedudukan melalui penalti Alexandre Ramalingon di menit ke-43.
Tuan rumah kembali unggul melalui Iago Mendoca pada menit ke-59.
Namun, Pendekar Cisadane Persita menyamakan kedudukan dan berbalik unggul secara dramatis melalui gol Ramalingon pada menit ke-75 dan Rayco Rodriguez di menit 90+1.
Persita kini tepat berada di bawah Persija Jakarta.
Persita kini tepat berada di bawah Persija Jakarta. Tak percaya? Lihat saja klasemen di sini.
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