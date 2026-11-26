jpnn.com - SAMARINDA - Persita Tangerang berhak nongkrong di anak tangga kedua klasemen Super League setelah memukul tuan rumah Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Kamis (26/11) sore WIB.

Duel Borneo FC vs Persita merupakan laga tunda pekan ke-6.

Persita menang 3-2.

Borneo FC unggul lebih dahulu melalui penalti Juan Villa pada menit ke-35.

Persita menyamakan kedudukan melalui penalti Alexandre Ramalingon di menit ke-43.

Tuan rumah kembali unggul melalui Iago Mendoca pada menit ke-59.

Namun, Pendekar Cisadane Persita menyamakan kedudukan dan berbalik unggul secara dramatis melalui gol Ramalingon pada menit ke-75 dan Rayco Rodriguez di menit 90+1.

Persita kini tepat berada di bawah Persija Jakarta.