Menang Dramatis atas Persijap, Marc Klok Soroti Kondisi Persib yang Sebenarnya

jpnn.com - Persib Bandung harus melewati rangkaian tantangan sebelum memastikan kemenangan atas Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026), Persib sempat berada dalam posisi tertinggal.

Persijap memimpin melalui penalti Jose Antonio Ruiz Lopez a.k.a Pirullo pada menit ke-13

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Namun, dua gol balasan membawa tim asuhan Igor Tolic mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1.

Kapten Persib Marc Klok menilai hasil tersebut memiliki arti penting bagi skuad Pangeran Biru. Pasalnya, tim baru saja menyelesaikan agenda di Korea Selatan sebelum kembali bertanding di kompetisi domestik.

Perjalanan Panjang Tak Hentikan Perjuangan Persib

Persib sebelumnya menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two), Rabu (16/9/2026). Rombongan tim kemudian menjalani perjalanan sekitar 13 jam menuju Indonesia.

Situasi itu membuat persiapan menghadapi Persijap tidak berjalan ideal. Meski begitu, Klok melihat rekan-rekannya mampu mempertahankan sikap positif ketika berada di lapangan.

"Pertandingan ini menunjukkan bagaimana kami tetap berjuang meskipun datang dengan kondisi yang tidak sempurna. Kami menjaga semangat, bekerja keras, dan akhirnya berhasil membawa pulang tiga poin," ucapnya.