Menang Dramatis dari Turkiye, Italia Juara Dunia Voli Putri 2025

jpnn.com - BANGKOK – Italia menjadi juara Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 setelah mengalahkan Turkiye di final.

Pada laga di Stadion Huamark, Bangkok, Thailand, Minggu (7/9) malam WIB, Italia menang dengan bersusah payah 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8).

Tie-breaker (lima set) sudah menggambarkan ketatnya pertarungan.

Italia menjadi Juara Dunia 2025 setelah memenangi Volleyball Nations League 2025, emas Olimpiade 2024, dan VNL 2024.

“Saya percaya tim ini akan menjadi legenda, penuh cerita. Saya sangat bangga. Kami mengalahkan Brasil (di semifinal) dan Turkiye (di final),” tutur Pelatih Italia Julio Velasco kepada awak VBTV, on court seusai pertandingan.

“Saya bangga. Latihan menjadi kuncinya. Semua pemain berlatih dengan baik, fokus, dan tahu apa yang mereka inginkan,” imbuhnya.

Ini merupakan gelar kedua Italia di Volleyball World Championship setelah 2002.

“Saya tak akan melupakan momen ini dalam hidup saya. Apalagi ada beberapa pemain yang akan pensiun,” tutur bintang Italia Paola Egonu. (adk/jpnn)