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Menang Judi Slot, AIF Dibunuh Teman-temannya

Menang Judi Slot, AIF Dibunuh Teman-temannya
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TKP pembunuhan. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BANJARMASIN - Satreskrim Polresta Banjarmasin menangkap tiga orang terduga pelaku kasus pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial AIF, warga Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan.

Pengeroyokan terjadi setelah perselisihan terkait urunan membeli minuman keras.

Para pelaku yang ditangkap berinisial R, AH, dan RI, yang semuanya juga warga Tembus Mantuil.

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"Peristiwa tersebut diduga dipicu rasa kesal dan sakit hati para pelaku terhadap korban karena korban habis menang judi slot menggunakan HP (telepon seluler) salah satu pelaku dan tidak ikut urunan uang untuk membeli minuman keras beralkohol dan minuman energi," ujar Kepala Polresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin, Rabu.

Ia mengatakan peristiwa yang terjadi pada Sabtu (10/10) di Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, itu bermula dari persoalan penggunaan telepon seluler milik salah satu pelaku untuk bermain judi slot serta perselisihan mengenai iuran pembelian minuman yang akan digunakan untuk pesta minuman keras.

Perselisihan itu kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan korban AIF meninggal dunia.

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Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang sekitar 15 sentimeter yang diduga berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap korban.

Judi slot berujung maut buat AIF. Menang berjudi, dia tewas di tangan teman-temannya sendiri.

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