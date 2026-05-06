Menang Lawan China, Timnas U-17 Indonesia Langsung Fokus Matangkan Strategi Hadapi Qatar

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mencoba fokus menghadapi laga berikutnya pada AFC U-17 Asian Cup 2026 setelah menang melawan China.

Berlaga Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Selasa (5/5) skuad Garuda Muda menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Timnas Indonesia pada laga ini dicetak oleh Keanu Sanjaya pada menit ke-87.

Pelatih Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto berharap kemenangan atas China menjadi motivasi menghadapi laga berikutnya.

Dijadwalkan Matthew Baker dan kawan-kawan setelah ini bakal jumpa Qatar, Sabtu (9/5) mendatang.

Qatar diwaspadai mengingat mereka sempat unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya kalah 1-3 dari Jepang.

“Untuk lawan Qatar, kami sudah analisa. Mereka juga mengandalkan permainan switch play seperti China.”

“Kami masih punya waktu untuk mematangkan taktik menghadapi mereka,” ujar manajer kelahiran 13 Juli 1976 itu.