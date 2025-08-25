Menang Pemilihan, Pramudya - Masyita Pimpin Iluni UI

jpnn.com - Pramudya A. Oktavinanda terpilih menjadi ketua umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) periode 2025-2028.

Pram -sapaan Pramudya didampingi oleh Masyita Crystallin sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Iluni UI.

Pramudya terpilih menjadi ketum Iluni UI melalui pemilihan yang dilakukan secara e-vote lewat aplikasi UI Connect dengan meraih 6.528 suara mengungguli enam kandidat lainnya.

Calon lain seperti Boni Hargens hanya 452 suara, Pradana Indraputra 4.716 suara Ivan Radha 5.560 suara, Ratu Febriana Erawati 1.642 suara, Rapin Mudiardjo 611 suara, dan Dewi Puspitorini 4.778 suara.

Pramudya melalui akunnya di Instagram telah mengunggah beberapa ucapan kemenangan yang disampaikan oleh koleganya dari berbagai kalangan.

"Selamat atas terpilihnya Pramudya A. Oktavinanda sebagai Ketua Umum Iluni UI periode 2025-2028," tulis salah satu unggahan tersebut seperti dilihat Senin (25/8/2025).

Pram merupakan alumni Fakultas Hukum UI yang kini berprofesi sebagai pengacara.

Dia juga aktif di berbagai organisasi, antara lain Dewan Pengawas Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI), Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Talenta Iluni FHUI 2024–2027, serta Anggota Board of Experts – Prasasti Center for Policy Studies.