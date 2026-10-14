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Menang Praperadilan, Polda Riau Kejar Sindikat Penjual Kawasan Hutan di Rohil

Menang Praperadilan, Polda Riau Kejar Sindikat Penjual Kawasan Hutan di Rohil
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Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Polda Riau terus mengusut sindikat jual-beli lahan kawasan hutan secara ilegal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), yang melibatkan tersangka AA.

Penyidikan terhadap tersangka AA tetap berlanjut setelah Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menolak gugatan praperadilan yang diajukannya untuk menggugat penetapan tersangka.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Aziz Muslim pada Senin (12/10/2026).

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Dengan ditolaknya permohonan itu, penetapan tersangka AA tetap berlaku dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melanjutkan pengusutan perkara tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan membenarkan putusan tersebut.

“Gugatan pemohon ditolak oleh hakim,” kata Kombes Ade Rabu (13/10).

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Ade menegaskan, penolakan praperadilan tersebut tidak menghambat langkah penyidik dalam mengusut dugaan tindak pidana jual-beli lahan kawasan hutan tanpa hak di Rohil.

“Penyidikan lanjut terus. Sindikat tersangka AA kami kejar,” tegasnya.

Polda Riau terus mengusut sindikat jual-beli lahan kawasan hutan secara ilegal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), yang melibatkan tersangka AA.

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