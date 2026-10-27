Menang Telak atas Dewa United, Arema FC Ternyata Menyimpan Masalah

jpnn.com - Arema FC belum bisa sepenuhnya bernapas lega meski baru saja meraih kemenangan 4-0 atas Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Pelatih interim Andre Caldas kini dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menjaga para pemainnya tetap bugar di tengah padatnya jadwal.

Salah satu perhatian tertuju kepada Matheus Blade. Pemain asal Brasil tersebut merasakan gangguan ketika melakukan akselerasi menjelang akhir pertandingan.

Kondisi Pemain Arema FC

Kondisi itu menjadi pengingat bagi Arema FC bahwa memaksakan pemain yang kelelahan dapat membawa konsekuensi lebih besar.

Andre Caldas menjelaskan bahwa Blade telah menjalani banyak pertandingan dengan menit bermain yang tinggi. Karena itu, tim pelatih perlu memantau kondisinya secara hati-hati, terutama ketika pemain mulai merasakan keluhan fisik.

"Blade merupakan pemain yang penting bagi kami. Setelah menjalani banyak pertandingan dan mengumpulkan menit bermain yang cukup tinggi, dia mulai mengalami kelelahan," jelasnya.

"Ketika melakukan sprint sekitar menit ke-80, dia merasakan gangguan. Kami harus mengutamakan kehati-hatian dalam kondisi seperti ini."

Kelelahan Menghantui Arema FC

Menurut Caldas, pergantian pemain sebenarnya sudah masuk dalam pertimbangannya sebelum Blade mengalami masalah tersebut. Akan tetapi, situasi pertandingan membuat rencana itu tidak berjalan sesuai waktu yang diharapkan.