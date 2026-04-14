Menang Telak Lawan Ayu & Hesti, Luna Maya & Cinta Laura Tertarik Cari Lawan Sebanding
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya dan Cinta Laura berkeinginan kembali bertanding dengan lawan sepadan, setelah memenangkan pertandingan badminton melawan Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata.
Kemenangan yang diraih melawan Hesti dan Ayu memang menyisakan catatan skor yang terpaut cukup jauh.
Cinta Laura mengakui awalnya sempat meremehkan kemampuannya sendiri, karena hanya menjalani latihan sebanyak dua kali sebelum bertanding.
"Kalau dari kami pribadi, kami hanya latihan dua kali dan kami bener-bener berpikir tadinya lawan kami bakal jauh lebih bagus, karena kami dengar mereka sering latihan," tutur Cinta Laura di Gor Kuningan, Jakarta Selatan.
Luna juga memberikan apresiasi kepada pihak lawan, Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata.
Menurutnya, kegagalan lawan dalam pertandingan tersebut bukan disebabkan kurangnya kemampuan teknik.
"Sebenarnya mereka (Ayu & Hesti) juga bukannya nggak bagus ya, mereka bagus, cuma mungkin latihannya kurang lama aja," katanya.
Luna mengakui keunggulannya dan Cinta terletak pada pergerakan yang lincah di lapangan.
