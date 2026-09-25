Menang Telak, Malaysia Bidik Momentum Positif Jelang Hadapi Timnas Indonesia

jpnn.com - Timnas Malaysia mengawali kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil meyakinkan. Harimau Malaya sukses membungkam Bangladesh dengan skor 3-0 pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Malaysia sebelum menghadapi lawan yang sudah sangat familiar sekaligus rival mereka di Asia Tenggara, Timnas Indonesia.

Malaysia tampil efektif sejak awal pertandingan. Arif Aiman Hanapi menjadi bintang kemenangan setelah mencetak dua gol pada menit ke-18 dan 37.

Bergson da Silva kemudian melengkapi kemenangan Malaysia melalui gol pada menit ke-52 dalam laga debutnya bersama tim nasional.

Tan Cheng Hoe menyambut positif kemenangan tersebut. Namun, dia tidak ingin anak asuhnya cepat terlena karena masih melihat sejumlah aspek yang harus dibenahi sebelum pertandingan berikutnya.

"Kami masih dalam proses membangun tim untuk bermain sebagai tim dan memiliki pemahaman yang baik. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi tentu saja kami harus puas dengan hasil ini," ujar Tan Cheng Hoe.

Bagi Malaysia, kemenangan atas Bangladesh bukan sekadar tambahan tiga poin. Hasil tersebut juga menjadi suntikan kepercayaan diri setelah Tan Cheng Hoe sebelumnya menargetkan awal positif untuk membangun kembali keyakinan para pemain dan pendukung Harimau Malaya.

Meski demikian, Tan Cheng Hoe mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan transisi permainan yang dinilai belum berjalan sempurna.