Menang Tipis dari Newcastle, Liverpool Gusur Manchester City

jpnn.com, NEWCASTLE - Liverpool kembali ke puncak klasemen Premier League usai menang susah payah dari Newcastle United di St. James' Park, Minggu (5/5) dini hari WIB.

The Reds menang dramatis berkat gol Divock Origi di menit ke-86. Origi baru masuk pada menit ke-73 menggantikan Mohamed Salah.

12 - Liverpool have scored more Premier League goals via substitutes this season than any other team (12). Impact. #NEWLIV pic.twitter.com/SGn7fmmHXm — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019

Sebelumnya, kedua tim saling berbalas gol. Virgil van Dijk membawa tim tamu unggul di menit ke-13. Newcastle menyamakan kedudukan pada menit ke-20.

100 - Mohamed Salah has scored his 100th league goal in European top-flight football, with 56 of those coming in the Premier League (also 35 in Italian Serie A and 9 in Swiss Super League). Centurion. #NEWLIV pic.twitter.com/urJzafZjHb — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019