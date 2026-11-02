Menanggapi Kritik Mahasiswa, Raffi Ahmad Ingatkan Bahaya Fitnah

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turut menanggapi kritik mahasiswa setelah kehadirannya dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 menuai polemik.

Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Raffi menegaskan bahwa dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Suami Nagita Slavina itu bahkan, menilai suara mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus didengar. Dia juga mengaku tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan yang ditujukan kepadanya.

"Saya selalu terbuka terhadap kritik dan masukan, tentunya kritik yang didasarkan pada fakta, bukan tuduhan atau fitnah dari dugaan yang tidak benar, terlebih jika menyangkut keluarga," tulis Raffi.

Di tengah polemik tersebut, Raffi mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Dia berharap publik lebih cermat dalam menerima informasi agar tidak muncul kesalahpahaman yang berujung pada tuduhan tanpa dasar.

Polemik ini bermula setelah Raffi menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).

Menanggapi kehadirannya, Raffi menjelaskan bahwa dirinya hanya memenuhi undangan yang baru diterima pada malam sebelum acara. Dia juga menegaskan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan kegiatan tersebut.