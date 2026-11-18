Menantang Gerakan Mahasiswa Indonesia Bersatu Mengusulkan Kandidat Wakil Presiden Pilihannya Sendiri
Ikhwan Primanda, Ekonom yang aktif sebagai Pengurus HA-IPB 2025 - 2030, Ketua Komite Tetap Perencanaan Pembangunan Nasional-Kadin Indonesia 2024-2030
jpnn.com - Ada pelajaran menarik dari perjalanan Steve Jobs. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ayahnya membongkar dan merakit berbagai peralatan. Saat SMA Steve Jobs sudah membongkar pasang mobil, yang memiliki ribuan komponen.
Kebiasaan tersebut membentuk cara berpikirnya: memahami komponen, mengetahui bagaimana setiap bagian bekerja, kemudian menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang lebih baik.
Kelak, kemampuan mengorganisasikan ribuan komponen teknologi, manusia, dan bisnis itulah yang mengantarkannya membangun Apple dan merevolusi interaksi manusia dengan komputer melalui iPhone.
Saya sangat menghargai para aktivis Malari 1974 yang berjuang demi kemandirian bangsa ketika Steve sedang hobi bongkar pasang mobil.
Salah satu tema demonstrasi 1974 adalah penolakan terhadap investasi Jepang yang sedang membesarkan industri otomotifnya.
Sayangnya setelah gigih menentang investasi Jepang, para insinyur kita tidak berhasil mendirikan industri mobil nasional, tidak cukup gigih berjuang seperti Insinyur Jepang Kiichiro Toyoda yang sukses melahirkan Toyota. Bahkan insinyur kita kalah dari Soichiro Honda yang tidak lulus kuliah teknik.
Saya sendiri pernah mengalami euforia gerakan mahasiswa. Pada 1998, saya menjadi pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa-Tingkat Persiapan Bersama IPB dan beberapa kali mengikuti demonstrasi. Generasi kami turut menyaksikan Reformasi, termasuk demonstrasi yang mengiringi berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Namun, setelah puluhan tahun, ada pertanyaan yang patut kita renungkan: sudah seberapa jauh gerakan mahasiswa berhasil membangun sesuatu yang lebih baik dari sistem yang dahulu mereka kritik?
Ada pelajaran menarik dari perjalanan Steve Jobs. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ayahnya membongkar dan merakit berbagai peralatan.
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