Menanti Kelahiran Kembali Citroen 2CV dalam Versi EV

jpnn.com - Setelah puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan para pencinta otomotif, Citroen akhirnya memastikan salah satu model paling ikoniknya bakal kembali ke jalanan.

Bedanya, kali ini Citroen 2CV hadir tanpa mesin bensin, melainkan sepenuhnya bertenaga listrik.

Mobil mungil legendaris asal Prancis itu diumumkan bakal debut dalam versi EV pada ajang Paris Motor Show 2026 yang digelar Oktober mendatang.

Kehadiran 2CV listrik sekaligus menandai comeback model tersebut setelah 36 tahun berhenti diproduksi.

Sejak pertama kali meluncur pada 1949 hingga pensiun pada 1990, 2CV dikenal sebagai mobil rakyat dengan desain sederhana, bodi ringan, dan harga terjangkau.

Tak heran jika penjualannya mampu menembus lebih dari lima juta unit di berbagai negara.

Kini, Citroen mencoba menghidupkan kembali daya tarik klasik itu untuk pasar kendaraan listrik Eropa.

Di bawah payung Stellantis, Citroen ingin menghadirkan EV murah yang tetap praktis digunakan harian.