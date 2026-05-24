menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Menanti Kelahiran Kembali Citroen 2CV dalam Versi EV

Menanti Kelahiran Kembali Citroen 2CV dalam Versi EV

Menanti Kelahiran Kembali Citroen 2CV dalam Versi EV
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gambar siluet Citroen 2CV. Foto: stellantis

jpnn.com - Setelah puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan para pencinta otomotif, Citroen akhirnya memastikan salah satu model paling ikoniknya bakal kembali ke jalanan.

Bedanya, kali ini Citroen 2CV hadir tanpa mesin bensin, melainkan sepenuhnya bertenaga listrik.

Mobil mungil legendaris asal Prancis itu diumumkan bakal debut dalam versi EV pada ajang Paris Motor Show 2026 yang digelar Oktober mendatang.

Baca Juga:

Kehadiran 2CV listrik sekaligus menandai comeback model tersebut setelah 36 tahun berhenti diproduksi.

Sejak pertama kali meluncur pada 1949 hingga pensiun pada 1990, 2CV dikenal sebagai mobil rakyat dengan desain sederhana, bodi ringan, dan harga terjangkau.

Tak heran jika penjualannya mampu menembus lebih dari lima juta unit di berbagai negara.

Baca Juga:

Kini, Citroen mencoba menghidupkan kembali daya tarik klasik itu untuk pasar kendaraan listrik Eropa.

Di bawah payung Stellantis, Citroen ingin menghadirkan EV murah yang tetap praktis digunakan harian.

Setelah puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan para pencinta otomotif, Citroen akhirnya memastikan salah satu model paling ikoniknya bakal kembali, 2CV.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI