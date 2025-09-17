menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Menanti Kemeriahan Konser Muse di Jakarta

Menanti Kemeriahan Konser Muse di Jakarta

Menanti Kemeriahan Konser Muse di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Poster konser Muse Live in Jakarta. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Inggris, Muse akan segera menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9).

Rundown konser bertajuk Muse Live in Jakarta sudah diumumkan. Open gate bakal dimulai pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Muse dijadwalkan beraksi mulai 19.30 WIB.

Konser bertajuk Muse Live in Jakarta tersebut dipromotori oleh Ravel Entertainment.

Baca Juga:

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengaku bangga akhirnya bisa mengadakan konser Muse.

"Akhirnya kami bisa membawa Muse untuk kembali konser di Jakarta," ungkap Ravel Junardy di Jakarta belum lama ini.

Bos Hammersonic Festival itu mengatakan bahwa dirinya tertarik mendatangkan Muse karena memiliki banyak penggemar di Indonesia.

Baca Juga:

Menurutnya, Muse selalu memberikan pertunjukan luar biasa saat menggelar konser.

"Indonesia punya basis penggemar Muse terbesar di Asia Tenggara, Muse adalah salah satu legenda musik rock," jelasnya.

Band rock alternatif asal Inggris, Muse akan segera menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI