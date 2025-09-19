Menanti Sejarah, MGPA Siapkan Panggung Jika Marc Marquez Juara MotoGP 2025 di Mandalika

jpnn.com - Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menegaskan bahwa peluang Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Indonesia sangat terbuka.

Menurutnya, jika Marquez gagal memastikan titel di Sirkuit Motegi, Mandalika berpeluang besar menjadi tempat bersejarah bagi sang bintang Spanyol.

“Secara hitungan poin, Marc Marquez masih bisa memastikan gelar di Jepang. Namun, jika itu tidak terjadi, Mandalika hampir pasti jadi arena penentuan."

"Ini akan menjadi kebanggaan luar biasa bagi Indonesia, karena dunia akan melihat Mandalika sebagai panggung sejarah MotoGP,” kata Priandhi dalam keterangan resmi MGPA.

Persiapan Menyambut Juara Marc Marquez

MGPA pun tidak tinggal diam. Sejumlah persiapan ekstra telah digelar, mulai dari tata kelola penonton, aspek keamanan, hingga seremoni spesial jika penobatan juara dunia benar-benar berlangsung di Mandalika.

Priandhi menegaskan pihaknya bahkan menyiapkan panggung penobatan bertaraf internasional dengan sentuhan budaya lokal agar momen ini lebih berkesan.

Tak hanya itu, MGPA juga menggandeng aparat keamanan dan media global untuk memastikan perayaan berlangsung aman sekaligus mendunia.

Selain itu, konser Dewa 19 hingga program UMKM disiapkan untuk mendukung gelaran besar ini.