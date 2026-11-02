Menantik Racikan STY di League Cup, 3 Pemain Asing Jadi Andalan Persija Jakarta

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong telah menentukan tiga pemain asing yang akan memperkuat Macan Kemayoran di ajang League Cup 2026/2027.

Berdasarkan daftar pemain yang didaftarkan, tiga nama tersebut ialah Kerim Memija (bek kanan), Kyohei Yoshino (gelandang), dan Kwon Chang-hoon (pemain sayap).

11 Oktober 1970 itu tidak banyak mengungkapkan alasan di balik pemilihan ketiga pemain tersebut.

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Pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu lebih mempertimbangkan kebutuhan tim untuk menghadapi I.League 2026.

“Mengenai tiga pemain asing yang akan dipilih untuk League Cup, saya sudah menentukan pilihannya. Namun, saya rasa belum tepat untuk mengumumkannya sekarang. Nanti bisa dilihat ketika daftar pemain sudah diumumkan,” ujar Shin.

Keputusan tersebut cukup menarik karena sebelumnya Ivan Mamut dan Denis Kolinger disebut-sebut akan memperkuat Persija di I.League Cup 2026/2027.

Komposisi pemain asing juga masih berpeluang berubah pada putaran kedua sesuai dengan regulasi pendaftaran pemain.

Menarik ditunggu bagaimana racikan Shin Tae-yong dengan mengandalkan mayoritas pemain lokal pada turnamen tersebut.