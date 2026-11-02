Menantik Racikan STY di League Cup, 3 Pemain Asing Jadi Andalan Persija Jakarta
jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong telah menentukan tiga pemain asing yang akan memperkuat Macan Kemayoran di ajang League Cup 2026/2027.
Berdasarkan daftar pemain yang didaftarkan, tiga nama tersebut ialah Kerim Memija (bek kanan), Kyohei Yoshino (gelandang), dan Kwon Chang-hoon (pemain sayap).
11 Oktober 1970 itu tidak banyak mengungkapkan alasan di balik pemilihan ketiga pemain tersebut.
Pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu lebih mempertimbangkan kebutuhan tim untuk menghadapi I.League 2026.
“Mengenai tiga pemain asing yang akan dipilih untuk League Cup, saya sudah menentukan pilihannya. Namun, saya rasa belum tepat untuk mengumumkannya sekarang. Nanti bisa dilihat ketika daftar pemain sudah diumumkan,” ujar Shin.
Keputusan tersebut cukup menarik karena sebelumnya Ivan Mamut dan Denis Kolinger disebut-sebut akan memperkuat Persija di I.League Cup 2026/2027.
Komposisi pemain asing juga masih berpeluang berubah pada putaran kedua sesuai dengan regulasi pendaftaran pemain.
Menarik ditunggu bagaimana racikan Shin Tae-yong dengan mengandalkan mayoritas pemain lokal pada turnamen tersebut.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong telah menentukan tiga pemain asing yang akan dipilih untuk memperkuat Persija di ajang League Cup
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Semua Pemain PSMS Medan Siap Meremukkan Persija Jakarta
- Persija Jakarta Usung Misi Kebangkitan di Kandang PSMS Medan
- PSM Makassar Luncurkan Jersei Edisi Terbatas, Logo Klasik Kembali Muncul
- League Cup: Tak Gentar Hadapi Persija Jakarta, PSMS Medan Siapkan Senjata
- League Cup: De Red FC Incar Kemenangan atas PSM Makassar
- Dewa United Siap Kudeta Persija! Marukawa Ungkap Syarat untuk Rebut Puncak Klasemen