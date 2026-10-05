Menantu Jokowi Pilih Gerindra, Efriza Sebut Ini Alarm Keras buat PSI
jpnn.com, JAKARTA - Pilihan Bobby Nasution bergabung dengan Gerindra dinilai menjadi pekerjaan rumah serius bagi PSI menjelang Pemilu 2029.
Peneliti senior Citra Institute Efriza mengatakan pilihan menantu Joko Widodo itu menunjukkan PSI belum menjadi kendaraan politik utama bagi keluarga Jokowi yang ingin mengejar jabatan elektoral.
"Ini menjadi alarm bagi PSI. Bahkan menantu Jokowi sendiri memilih partai lain ketika membutuhkan kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (5/10).
Menurut Efriza, PSI memang mendapatkan keuntungan besar dari kedekatannya dengan Jokowi.
Namun, keuntungan tersebut belum otomatis membuat PSI menjadi partai yang kuat secara kelembagaan.
"Popularitas Jokowi bisa membantu PSI, tetapi popularitas figur tidak sama dengan kekuatan partai," ujarnya.
Efriza menilai persoalan terbesar PSI adalah membangun daya tarik di luar keluarga Jokowi.
"Kalau masyarakat memilih PSI hanya karena Jokowi, pertanyaannya adalah bagaimana PSI setelah Jokowi tidak lagi menjadi magnet utama?" katanya.
Pilihan Bobby Nasution bergabung dengan Partai Gerindra dinilai menjadi pekerjaan rumah serius bagi PSI menjelang Pemilu 2029.
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