Menantu Jokowi Tegaskan Siap Teruskan Petisi Dukungan MBG ke Presiden Prabowo

jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen untuk meneruskan surat petisi dari masyarakat yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dukungan tertulis tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan warga di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (19/6/2026).

"Surat berisi petisi ini ditujukan langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Bobby seusai menerima perwakilan Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat.

Menantu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu mengapresiasi kehadiran masyarakat yang tergabung dalam LMP MBG karena menyuarakan pentingnya keberlanjutan program tersebut.

Menurut dia, manfaat program MBG telah dirasakan langsung oleh anak-anak maupun orang tua di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Ia juga menilai program tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

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Namun, evaluasi yang dilakukan tidak boleh mengorbankan pemenuhan gizi anak-anak yang selama ini telah menerima manfaat program.

"Kita sepakat semua, baik yang hadir di sini maupun tidak. Kalau perlu ada perbaikan dan penyempurnaan, iya betul. Tapi jangan mengorbankan kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya selama ini," ujar Bobby.