Menantu Sadis di Pekanbaru Ternyata Berniat Menghabisi Mertuanya Sekeluarga, Begini Ceritanya

jpnn.com - Kasus pembunuhan sadis seorang nenek di Kota Pekanbaru, Riau menjerat empat tersangka. Para pelaku juga ternyata tidak hanya berniat merampok, tetapi merencanakan untuk menghabisi seluruh anggota keluarga korban.

Empat pelaku yang telah ditangkap polisi masing-masing berinisial SL dan EW (pria), serta AFT dan L (wanita).

Dari hasil penyelidikan, AFT yang merupakan menantu korban ternyata adalah otak di balik kejahatan sadis tersebut.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta menegaskan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana.

"Dalang utama adalah AFT, yang merupakan menantu korban sendiri,” ujar Muharman Senin (4/4).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua menjelaskan bahwa para pelaku datang dari Medan menuju Pekanbaru menggunakan mobil.

Awalnya mereka berniat melakukan pencurian, namun dalam perjalanan rencana itu berubah menjadi pembunuhan.

“Di tengah perjalanan, niat mereka berkembang dari mencuri menjadi menghabisi korban,” ucap Hasyim.