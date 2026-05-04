menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Menantu Sadis di Pekanbaru Ternyata Berniat Menghabisi Mertuanya Sekeluarga, Begini Ceritanya

Menantu Sadis di Pekanbaru Ternyata Berniat Menghabisi Mertuanya Sekeluarga, Begini Ceritanya

Menantu Sadis di Pekanbaru Ternyata Berniat Menghabisi Mertuanya Sekeluarga, Begini Ceritanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menantu korban berinisial AFT (perempuan baju hitam), dan eksekutor SL seusai ditangkap polisi terkait pembunuhan nenek di Pekanbaru, Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kasus pembunuhan sadis seorang nenek di Kota Pekanbaru, Riau menjerat empat tersangka. Para pelaku juga ternyata tidak hanya berniat merampok, tetapi merencanakan untuk menghabisi seluruh anggota keluarga korban.

Empat pelaku yang telah ditangkap polisi masing-masing berinisial SL dan EW (pria), serta AFT dan L (wanita).

Dari hasil penyelidikan, AFT yang merupakan menantu korban ternyata adalah otak di balik kejahatan sadis tersebut.

Baca Juga:

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta menegaskan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana.

"Dalang utama adalah AFT, yang merupakan menantu korban sendiri,” ujar Muharman Senin (4/4).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua menjelaskan bahwa para pelaku datang dari Medan menuju Pekanbaru menggunakan mobil.

Baca Juga:

Awalnya mereka berniat melakukan pencurian, namun dalam perjalanan rencana itu berubah menjadi pembunuhan.

“Di tengah perjalanan, niat mereka berkembang dari mencuri menjadi menghabisi korban,” ucap Hasyim.

Kasus pembunuhan sadis seorang nenek oleh menantu di Kota Pekanbaru menjerat empat pelaku. Ternyata niatnya tidak hanya merampok. Begini info terbarunya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI