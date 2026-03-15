Menapaki Tantangan Indonesia Emas
jpnn.com - Lebih dari setahun telah berlalu sejak Prabowo Subianto resmi menduduki posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia.
Di mata dunia, pria yang dikenal dengan gaya bicara tegas dan latar belakang militernya ini telah menempatkan Indonesia di panggung global dengan cara yang tidak biasa.
Dari tawaran untuk mengirimkan ribuan pasukan dalam misi perdamaian hingga keinginan untuk menjadi penengah dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Prabowo membawa gaya diplomasi yang agresif dan tidak konvensional.
Ketangguhan Presiden Prabowo diakui oleh Presiden AS Donald Trump. Presiden Trump tidak mau bertengkar dengan Presiden Prabowo.
Hal ini diungkapkan Trump setelah melihat kegigihan dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil posisi di tengah pusaran geopolitik dunia.
Namun, di balik gemerlapnya panggung internasional, perubahan besar justru sedang berlangsung di dalam negeri. Dengan populasi lebih dari 288 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tengah menjalani eksperimen besar-besaran.
Ia berjanji untuk memberantas kemiskinan dan membawa bangsa ini menuju kemandirian yang berpuncak pada cita-cita "Indonesia Emas". Visinya ambisius, tetapi caranya dalam mewujudkan visi tersebut memicu perdebatan sengit: apakah ini merupakan langkah revolusioner menuju kemakmuran, atau justru sebuah kemunduran terselubung menuju masa lalu yang kelam?
Suara Keras dari Asia Tenggara
- Pemprov Papua Terima Rencana Investasi Perikanan & Pertanian dari Investor Luar Negeri
- Gandeng MY Institute, Johan Rosihan MPR Gagas Sekolah Pilar Muda untuk Generasi Muda
- Jadi Bos OJK, Friderica Widyasari Dewi Janji Jaga Kepercayaan Publik
- Emas, Iman, dan Harga Diri
- Gubernur Papua Canangkan 6 Program Unggulan di Musrenbang RPJMD 2025-2029
- Bukber Bareng Gen Z, AHY: Jakarta Butuh Ruang Kreatif Anak Muda