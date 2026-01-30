Menara Syariah PIK2 Memperkuat Posisi Indonesia di Level Global

jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan Menara Syariah PIK2 sebagai pusat pengembangan dan diskursus ekonomi syariah global makin kuat.

Hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Simposium Internasional Halal Beyond Compliance: Strategic Pathways to Global Leadership yang mempertemukan pelaku industri, regulator, dan akademisi lintas negara.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai momentum ini sejalan dengan tren pertumbuhan keuangan syariah dunia yang terus meningkat.

“Pertumbuhan keuangan syariah dari tahun ke tahun sangat luar biasa,” terang Dzulfikar.

Dia berharap Menara Syariah PIK2 dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

“Menara Syariah harus menjadi melting point, tempat berbagai pemikiran dan praktik ekonomi syariah didiskusikan,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan pembangunan, Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono menilai ekonomi syariah memiliki pendekatan yang relevan dengan tantangan global saat ini.

“Ekonomi syariah merupakan kerangka pembangunan yang berangkat dari semangat rahmatan lil alamin,” kata Ferry.