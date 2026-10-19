Menata Kembali Profesionalisme dan Keadilan dalam Karier Akademik

jpnn.com - Perguruan tinggi merupakan rumah ilmu pengetahuan, tempat nilai-nilai kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan integritas seharusnya tumbuh serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tata kelola karier akademik dosen harus mencerminkan nilai-nilai tersebut, termasuk dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar atau Profesor.

Menjadi Guru Besar bukanlah perjalanan singkat. Ada pengabdian panjang, pendidikan doktoral, penelitian, publikasi ilmiah, pengajaran, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

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Oleh sebab itu, proses menuju jabatan tertinggi dalam karier akademik dosen harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam tata kelola organisasi mana pun, termasuk perguruan tinggi, selalu ada tantangan birokrasi yang perlu dibenahi.

Salah satunya adalah ketika proses administrasi karier akademik berjalan lambat, kurang transparan, atau tidak disertai penjelasan yang memadai kepada dosen yang bersangkutan.

Administrasi Bukan Penghalang Pengabdian

Administrasi memang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap usulan memenuhi persyaratan.