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Menatap Masa Depan Golkar, Optimisme dan Tantangan di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

Oleh: Prof. Dr. Henry Indraguna, SH.MH - Tenaga Ahli DPR RI/Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar

Menatap Masa Depan Golkar, Optimisme dan Tantangan di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
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Prof Henry Indraguna. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Setiap tanggal 20 Oktober, saya selalu meluangkan waktu untuk merenung.

Pada tanggal "keramat" di tahun 2026 ini, Partai Golkar genap berusia 62 tahun.

Mengarungi waktu sejak kejatuhan Orde Lama hingga saat sekarang masih eksis menjadi pelaku sejarah Republik ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai Konstitusi adalah usia yang tidak muda lagi.

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Golkar adalah sebuah kekuatan partai politik yang jamak berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan negara di Republik ini. Terlebih lagi di negeri dengan dinamika politik secepat Indonesia.

Daya tahan Golkar bukan kebetulan. Sejak lahir sebagai Sekber Golkar pada 1964, partai ini melewati banyak zaman: Orde Baru, Reformasi, hingga era demokrasi yang makin terbuka.

Banyak partai datang dan pergi, tetapi Golkar tetap berdiri. Partai ini punya akar yang kuat di tengah masyarakat, mesin organisasi yang tertata dari pusat hingga desa, dan tradisi melahirkan kader yang siap mengelola pemerintahan.

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Kemampuan beradaptasi inilah warisan terbesar partai kita.

Di titik sejarah inilah Bahlil Lahadalia memimpin sebagai Ketua Umum sejak Munas Agustus 2024.

Pada tanggal 20 Oktober 2026, Partai Golkar genap berusia 62 tahun. Semoga beringin kian rindang, kokoh akarnya, dan teduh bagi seluruh rakyat Indonesia.

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