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Menatap Super League 2026/27, Shin Tae-yong Fokus Benahi Fisik Pemain Persija

Menatap Super League 2026/27, Shin Tae-yong Fokus Benahi Fisik Pemain Persija
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Para pemain Persija Jakarta melahap menu latihan fisik yang diberikan pelatih selama menjalani pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Menatap Super League 2026/27, Persija Jakarta memilih fokus membenahi masalah fisik.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengungkapkan fokus utamanya ingin para pemainnya bisa bugar pada setiap laganya.

Untuk itu saat pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu fokus membenahi fisik Fabio Calonego dan kolega selama pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand.

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“Dasar paling penting dalam sepak bola adalah fisik. Dengan kondisi fisik yang kuat, konsentrasi dan fokus pemain juga akan semakin baik. Jadi, fisik merupakan salah satu hal yang sangat penting,” ujar Shin.

Persija Jakarta menjalani pemusatan latihan di Thailand cukup berat di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Tercatat para pemain berlatih sehari dua kali selama berlatih di Negeri Gajah Putih.

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Fokus latihan pada pagi hari biasanya penguatan, sedangkan untuk sore berfokus pada latihan taktik dan strategi.

Menarik ditunggu kiprah Persija Jakarta ke depannya pada Super League 2026/27.

Persija Jakarta fokus membenahi masalah fisik menatap Super League 2026/27 dengan berlatih sehari dua kali di Thailand

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