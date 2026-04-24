Menbud Fadli Zon & Catherine Pegard Bertemu di Paris, Kerja Sama Kultural RI-Prancis Kian Beragam

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon bertemu dengan Menbud Prancis Catherine Pegard di Paris, Jumat (24/4), dalam rangka memperkuat implementasi Joint Cultural Strategy (Borobudur Declaration) yang disepakati kedua negara pada 2025. Pertemuan itu dilakukan di tengah kunjungan Menbud Fadli Zon ke Paris, Prancis.

Fadli dan Catherine menegaskan kembali komitmen RI dan Prancis memperkuat kolaborasi, terutama di bidang warisan budaya dan museum, industri budaya dan kreatif, serta pelatihan dan mobilitas talenta. “Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra budaya terpenting di Eropa,” ujar Fadli melalui siaran pers Kemenbud, Jumat (24/4).

Menteri berlatar belakang sejarawan itu menuturkan Kemenbud RI dan Kemenbud Prancis sejak 2025 telah membangun kerja sama yang kian konkret, terstruktur, dan berdampak jangka panjang. “Mulai dari warisan budaya dan museum, hingga industri budaya, literasi, dan pertukaran talenta,” ungkap mantan wakil ketua DPR RI itu.

Baca Juga: Menbud Fadli Zon Instruksikan WFH dan Efisiensi Ketat Mulai 1 April

Di bidang warisan budaya, kedua pihak menegaskan sejumlah proyek penting, termasuk penguatan kerja sama untuk pengembangan situs Borobudur dan Prambanan, serta pembentukan Museum Academy di Indonesia.

Pada pertemuan itu, Indonesia dan Prancis menandatangani dua perjanjian kerja sama, masing-masing antara École du Louvre dengan Indonesian Heritage Agency (IHA), dan Centre des Monuments Nationaux (CMN) dengan InJourney.

Kedua perjanjian ini memperkuat fondasi kerja sama yang telah dibangun sebelumnya, termasuk melalui kolaborasi antara GrandPalaisRmn dan Indonesia Heritage Agency (IHA).

Kerja sama di bidang museum dan warisan budaya tersebut juga mencakup program mobilitas mahasiswa dan profesional, termasuk penempatan profesional Indonesia di sejumlah museum besar di Paris, serta proyek pameran berskala besar.

Indonesia dan Prancis juga mendorong pendalaman kolaborasi riset bersama dengan École française d’Extrême-Orient (EFEO). Kerja sama itu terkait dengan artefak Hindu-Buddha dan situs warisan budaya Indonesia.