Menbud Fadli Zon: Megadiversitas Kebudayaan Modal Indonesia Jadi Pusat Budaya Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan Indonesia memiliki modal megadiversitas kebudayaan yang sangat besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat kebudayaan dunia.
Penegasan tersebut disampaikan Fadli Zon dalam Kuliah Umum bertajuk ‘Indonesia sebagai Megadiversity Kebudayaan: Strategi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya Bangsa’.
Menurut Fadli, predikat megadiversitas kebudayaan tersebut ditopang oleh kepemilikan lebih dari 17.000 pulau, sekitar 1.340 suku bangsa atau kelompok etnis, serta 718 bahasa daerah yang tersebar di Nusantara.
"Kekayaan ini adalah modal strategis untuk memperkuat identitas nasional, membangun karakter bangsa, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kontribusi penting dalam perkembangan peradaban manusia,” ujar Fadli Zon di Jakarta, belum lama ini.
Menbud menggarisbawahi keberagaman budaya harus diposisikan sebagai perekat sosial (binding power) untuk memperkokoh solidaritas antarmasyarakat sekaligus menjadi kekuatan diplomasi (soft power) di kancah internasional.
Dia menyoroti gagasan Out of Nusantara yang menempatkan wilayah kepulauan Indonesia bukan semata jalur persinggahan migrasi, melainkan habitat penting tempat manusia purba beradaptasi dan berevolusi dalam rentang sejarah yang panjang.
Perspektif sejarah peradaban itu didukung oleh berbagai temuan arkeologis penting di situs Sangiran, Trinil, Ngandong, hingga Flores.
Gagasan ilmiah tersebut juga telah menjadi bagian dari diskursus internasional dalam Konferensi Persatuan Ilmuwan Prasejarah dan Protosejarah (UISPP) pada Oktober 2025 di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Menbud Fadli Zon menegaskan Indonesia memiliki modal megadiversitas kebudayaan yang sangat besar untuk memperkuat posisinya sebagai pusat kebudayaan dunia.
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