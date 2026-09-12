Mencari Bibit Perenang Muda Lewat Kejuaraan Renang Pelajar Pemula Jaksel 2026
jpnn.com, JAKARTA - Event Kejuaraan Renang Pelajar Pemula Jakarta Selatan 2026 jadi wadah perenang muda untuk unjuk gigi.
Tercatat 900 perenang kelahiran 2009 hingga 2021 turut meramaikan ajang yang digelar di Kolam Renang Tirta Faletehan, Pesanggrahan, Jakarta pada Sabtu (12/9).
Ketua Panitia Pelaksana Agus Maulana mengungkapkan seluruh peserta sangat antusias mengikuti event yang telah digelar sejak 2024 silam.
Pada kesempatan kali ini panitia juga menggelar nomor short course yang bisa digunakan untuk perenang muda meningkatkan kepercayaan diri mereka.
“Kami fokuskan untuk mempertandingkan nomor short course karena untuk mengukur kepercayaan diri dan kemampuan perenang pemula tingkat pelajar,” ujar Agus.
Kejuaraan renang pelajar pemula Jakarta Selatan 2026 terbilang bergengsi mengingat para pemenang mendapatkan medali dan juga sertifikat.
Diharapkan hal tersebut berguna untuk meningkatkan kebanggaan kepada para perenang muda.
“Apresiasi ini bagian dari motivasi kami dalam meningkatkan kebanggaan para perenang muda atas kerja kerasnya dalam latihan dan bertanding,” ungkap Agus.
Event Kejuaraan renang pelajar pemula Jakarta Selatan 2026 diikuti sebanyak 900 peserta dan jadi wadah perenang muda untuk unjuk gigi.
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