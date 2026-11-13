Mencari Wakil Presiden, Mengutamakan Negarawan
Oleh: Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos - Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas
jpnn.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Untuk pertama kalinya dalam pemerintahan periode ini, Presiden Prabowo Subianto harus menghadapi proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan 2024–2029 berakhir.
Peristiwa ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan pergantian figur atau kompromi politik antarkekuatan partai.
Lebih dari itu, momentum ini merupakan kesempatan untuk menempatkan kembali kualitas kepemimpinan nasional sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pendamping Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang jelas. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional sekaligus kesempatan politik untuk mengajukan dua figur terbaik yang dinilai mampu mendukung keberhasilan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Pertanyaannya, kriteria seperti apa yang seharusnya menjadi dasar pemilihan?
Bukan Sekadar Loyalitas Politik
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres RI membuka babak baru dalam perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
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