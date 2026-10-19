menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Mencegah Penundukan Negara Hukum Demokratis

Mencegah Penundukan Negara Hukum Demokratis

Mencegah Penundukan Negara Hukum Demokratis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Bawaslu DKI Jakarta & Pengajar Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa Benny Sabdo. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Demokrasi tetap menjadi konsep yang kosong dan lebih jauh lagi, demokrasi dapat menghasilkan hukum yang sangat tidak adil (Tamanaha, 2004:99-101).

Apabila negara hukum digunakan sebagai gagasan ideal atau sebagai cara inventoris untuk mengendalikan negara, maka masuk akal untuk memasukkan demokrasi ke dalam negara hukum.

Dalam konsepsi negara hukum demokratis, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, dan hukum itu sendiri harus berdaulat di atas prinsip kedaulatan rakyat.

Baca Juga:

Setiap lima tahun sekali, ritual politik terbesar bernama pemilu selalu disambut sebagai perayaan kedaulatan rakyat.

Secara prosedural, bilik suara dipandang sebagai wahana paling egaliter. Di mana suara seorang jelata memiliki bobot yang persis sama dengan suara pemilik modal.

Namun, di balik keramaian pemungutan suara itu, kita kerap alpa mengajukan pertanyaan mendasar: apakah pemilu yang kita selenggarakan benar-benar bertindak sebagai sarana konversi kedaulatan rakyat, ataukah sekadar panggung sandiwara untuk melegitimasi penundukan negara hukum demokratis?

Baca Juga:

Dalam diskursus ilmu negara dan hukum tata negara, pemilu dan negara hukum pada hakikatnya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Pemilu memberikan legitimasi sosiologis dan moral agar hukum tidak beroperasi sebagai perintah sewenang-wenang penguasa.

Untuk mengendalikan negara, maka masuk akal untuk memasukkan demokrasi ke dalam negara hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI