Mencegah Penundukan Negara Hukum Demokratis

jpnn.com - Demokrasi tetap menjadi konsep yang kosong dan lebih jauh lagi, demokrasi dapat menghasilkan hukum yang sangat tidak adil (Tamanaha, 2004:99-101).

Apabila negara hukum digunakan sebagai gagasan ideal atau sebagai cara inventoris untuk mengendalikan negara, maka masuk akal untuk memasukkan demokrasi ke dalam negara hukum.

Dalam konsepsi negara hukum demokratis, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, dan hukum itu sendiri harus berdaulat di atas prinsip kedaulatan rakyat.

Setiap lima tahun sekali, ritual politik terbesar bernama pemilu selalu disambut sebagai perayaan kedaulatan rakyat.

Secara prosedural, bilik suara dipandang sebagai wahana paling egaliter. Di mana suara seorang jelata memiliki bobot yang persis sama dengan suara pemilik modal.

Namun, di balik keramaian pemungutan suara itu, kita kerap alpa mengajukan pertanyaan mendasar: apakah pemilu yang kita selenggarakan benar-benar bertindak sebagai sarana konversi kedaulatan rakyat, ataukah sekadar panggung sandiwara untuk melegitimasi penundukan negara hukum demokratis?

Dalam diskursus ilmu negara dan hukum tata negara, pemilu dan negara hukum pada hakikatnya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Pemilu memberikan legitimasi sosiologis dan moral agar hukum tidak beroperasi sebagai perintah sewenang-wenang penguasa.