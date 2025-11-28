Mencekam Penggerebekan Pengedar Narkoba di Pekalongan: Polisi Ditembaki
jpnn.com, PEKALONGAN - Aksi dramatis mengiringi penangkapan jaringan pengedar narkoba di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (25/11) malam.
Upaya pengembangan kasus yang dilakukan Satres Narkoba Polres Pekalongan mendadak berubah menegangkan ketika petugas ditembaki dari dalam rumah target operasi.
Tiga orang berinisial A, KA, dan MA diamankan dalam rangkaian operasi tersebut.
Sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pekalongan mengamankan dua pria di pinggir Jalan Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Dari tangan mereka ditemukan obat keras jenis Alprazolam.
“Kami telah mengungkap peredaran psikotropika jenis obat Alprazolam,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Pekalongan Iptu Albertus Sudaryono dikonfirmasi, Jumat (28/11).
Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengaku memperoleh obat terlarang itu dari A (44), warga Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
Salah satu tersangka, KA (24), kemudian diminta menunjukkan lokasi pemasok.
Namun, begitu mendekati rumah A, situasi langsung genting.
Tembakan mewarnai penggerebekan narkoba di Pekalongan, begini kronologi penangkapan tiga pelaku.
