Mencicipi Pempek Langsung di Pasar 16 Ilir Palembang, Gibran: Rasanya Beda

Mencicipi Pempek Langsung di Pasar 16 Ilir Palembang, Gibran: Rasanya Beda
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru saat makan pempek tumpah Pasar 16 Ilir Palembang. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar 16 Ilir Palembang, Kamis (25/9/2025).

Kunjungan tersebut memastikan harga kebutuhan bahan pokok stabil. Bersamaan itu, Gibran juga berkesempatan mencicipi pempek tumpah.

Putra Presiden ke-7 Jokowi tersebut juga diajari cara makan pempek ala warga lokal, yakni menyeruput cuko dari mangkoknya.

“Mas Gibran, hirup cuko, Mas! hirup dikit!” ajak salah satu pedagang sambil menunjukkan caranya.

Awalnya tampak ragu, Gibran akhirnya menuruti ajakan itu setelah ditunjukkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Qodari.

Aksi spontan itu langsung disambut tepuk tangan dan tawa warga yang menyaksikan dari dekat.

"Ini baru Wong Palembang!" seru warga sambil tertawa riang.

Setelah mencicipi, Gibran mengaku rasa pempek di Palembang sangat berbeda dibanding yang biasa dia coba di Jakarta.

Mencicipi pempek tumpah di Pasar 16 Ilir Palembang, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bilang rasanya berbeda

