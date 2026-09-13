Mencukur Iran, Jepang Juara Voli Putra Asia 2026

jpnn.com - FUKUOKA - Jepang menjadi juara voli putra Asia 2026 setelah mengalahkan Iran pada final di Fukuoka, Minggu (13/9) malam WIB.

Di depan publiknya sendiri, Jepang tampil ganas, meski Iran berkali-kali memberikan perlawanan dan berjuang menempel poin Jepang.

Jepang menang 3-0 (25-21, 26-24, 25-23).

"Jepang pun mengamankan tiket pertama voli putra Olimpiade Los Angeles 2028, di luar jatah otomatis bagi tuan rumah Amerika Serikat," kupasan di halaman Volleyball World.

Opposite Jepang Yuji Nishida menjadi pencetak angka paling banyak untuk Jepang, yakni 18 poin.

Gelar kali ini menjadi yang ke-11 buat Jepang. Terbanyak.

Korea meraih perunggu setelah menaklukkan Australia 3-2 dan memastikan tiket Piala Dunia Voli Putra 2027 menemani Jepang dan Iran. (vw/jpnn)