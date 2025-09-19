Mencuri Sawit Milik PTPN IV, Pria di Muara Enim Berurusan dengan Polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Sektor Gunung Megang, Polres Muara Enim, Polda Sumsel, akan memproses kasus pencurian dengan pemberatan di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Regional 07, Kebun Suli, Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang.

Sebelumnya, petugas keamanan kebun menangkap seorang pria berinisial J (29) dengan barang bukti 40 tandan buah segara (TBS) kelapa sawit, dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Gunung Megang.

“Pelaku diamankan tanpa perlawanan setelah sebelumnya ditangkap oleh pihak keamanan kebun dan dilaporkan kepada Polsek Gunung Megang,” ungkap Kapolsek Gunung Megang Iptu KMS Erwin, Jumat (19/9).

Erwin menjelaskan peristiwa itu bermula pada Sabtu (13/9) sekitar pukul 15.00 WIB. Pelapor (49), karyawan PTPN IV, mendapat kabar dari dua petugas keamanan, Ramli dan Aman, yang telah mengamankan seorang pelaku pencurian sawit di Blok 320 Afdeling I Kebun Suli. Barang bukti 40 TBS sawit juga ikut diamankan.

Mendapati laporan tersebut, Iptu KMS Erwin segera memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Gunung Megang Ipda Roberten Nurasidi bersama Tim Trabazz untuk bergerak ke lokasi. Setiba di tempat kejadian perkara (TKPO), polisi mendapati pelaku sudah diamankan pihak sekuriti.

Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Gunung Megang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Perbuatan pelaku ini sangat merugikan pihak perkebunan. Kami akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Erwin.

Pihaknya juga tengah memeriksa saksi-saksi, termasuk petugas keamanan kebun, yang pertama kali mengamankan pelaku tersebut.