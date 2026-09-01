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Mendaftar Lowongan Satpam Malah Direkrut jadi Tentara, Ada 8 Orang

Mendaftar Lowongan Satpam Malah Direkrut jadi Tentara, Ada 8 Orang
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bicara mengenai 8 WNI diduga direkrut menjadi tentara negara asing. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut menjadi militer negara asing setelah awalnya mendaftar lowongan sebagai satuan pengamanan (satpam) atau tenaga administrasi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” kata Dasco.

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Dasco mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas intelijen.

Menurut dia, perekrutan WNI tersebut dilakukan oleh negara pihak ketiga dengan menawarkan lowongan pekerjaan bergaji besar.

Dia memastikan intelijen Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan antisipasi, berkoordinasi, serta mengirimkan ratusan utusan ke negara-negara terkait untuk menangani persoalan tersebut.

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Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia masih memverifikasi informasi mengenai WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan verifikasi dilakukan melalui Perwakilan RI serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Perekrutan dilakukan dengan menawarkan lowongan pekerjaan bergaji besar. Mendaftar jadi Satpam direkrut sebagai tentara.

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