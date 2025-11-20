Mendag Budi Dorong Mahasiswa Punya Orientasi Ekspor Bisnis Sejak Dini
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghadirkan program bertajuk Dari Lokal untuk Global, yang dapat dimanfaatkan mahasiswa guna mengembangkan potensi bisnis.
Adapun salah satu agendanya, yakni Campuspreneur, yang dihadirkan untuk memperkuat kapasitas wirausaha sekaligus membuka akses ke pasar global.
Agenda tersebut dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan guna melahirkan generasi baru yang siap bersaing di kancah internasional.
Menyusul program tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso atau akrab disapa Busan mengajak mahasiswa untuk mulai mengembangkan jiwa wirausaha sejak dini.
Dia menekankan pentingnya memiliki orientasi sebagai eksportir agar mahasiswa dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional di masa depan.
Campuspreneur berfokus pada tiga pilar utama pengembangan, yaitu pengembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor, dan pengembangan pasar ekspor.
Inisiatif tersebut terbuka untuk umum, sehingga sangat tepat untuk dimanfaatkan mahasiswa yang berminat terjun ke dunia wirausaha.
Mendag Busan menekankan sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah sangat dibutuhkan.
Kemendag menghadirkan program bertajuk Dari Lokal untuk Global, yang dapat dimanfaatkan mahasiswa guna mengembangkan potensi bisnis ke global.
