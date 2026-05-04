Mendag Budi Mengeklaim Harga MinyaKita Masih Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan kondisi harga dan pasokan minyak goreng nasional atau Minyakita secara nasional masih terkendali.

Bahkan Budi menyebut harga MinyaKita saat ini berada di kisaran Rp 15.800 per liter, bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

‎“Padahal sebelumnya Rp 15.900-an, berarti malah bagus,” ungkap Budi di Jakarta, Minggu (3/5).

Meski demikian, Budi mengakui masih terdapat beberapa wilayah dengan harga yang relatif lebih tinggi, seperti di Papua, karena faktor distribusi.

‎“Memang ada daerah tertentu yang agak mahal misalnya kayak di Papua. Karena faktor distribusi. Nah kami sudah minta ke Bulog untuk mendistribusikan ke Papua,” jelasnya.

Kemudian, dari sisi pasokan, Budi memastikan tidak ada kendala ataupun kelangkaan yang terjadi di masyarakat.

"Jadi, enggak ada masalah pasokan,” tutur dia.

Selain itu, rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50.