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Mendag Budi Santoso Targetkan Nilai Transaksi TEI USD17,5 Miliar

Mendag Budi Santoso Targetkan Nilai Transaksi TEI USD17,5 Miliar
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Mendag Budi Santoso saat melepas ekspor produk minuman kopi dari Nestle di TEI, BSD, Tangerang. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan telah terjadi 168 penandatanganan nota kesepahaman pada hari pertama dibukanya Trade Expo Indonesia (TEI).

"Kemarin sore, kami sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) sebanyak 168 MOU," kata Mendag Budi Santoso di Tangerang, Banten, Kamis (15/10).

Sebanyak 168 MOU tersebut terjalin antara eksportir dan importir yang berasal dari 20 negara.

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Nilai transaksi dari penandatanganan kerja sama tersebut ditaksir telah mencapai USD13,2 miliar.

"Target tahun ini USD17,5 miliar," tuturnya.

Busan mengungkapkan banyaknya penandatanganan kerja sama dalam satu waktu tersebut bukan tanpa alasan.

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Sebelum TEI digelar, pemerintah telah melakukan penjajakan bisnis (business matching) melalui Indonesian Promotion/Producing Center di 33 negara.

Dia menjelaskan pihaknya telah mengupayakan persiapan tersebut secara intensif selama satu tahun.

Mendag mengungkapkan telah terjadi 168 penandatanganan nota kesepahaman pada hari pertama dibukanya Trade Expo Indonesia (TEI).

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