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Mendag Buka–bukaan soal Syarat Impor Kereta Bekas

Mendag Buka–bukaan soal Syarat Impor Kereta Bekas
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Ilustrasi kereta api. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang ada syarat dan aturannya.

Budi mengatakan impor kereta bekas hanya dibolehkan dengan maksimal usianya 20 tahun.

"Memang kalau bekas, kereta itu dibolehkan maksimal usianya 20 tahun," kata Budi di Tangerang, Jumat (25/9).

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Menurut dia, pengadaan kereta bekas tergolong dalam kategori impor yang diatur, yang berarti membutuhkan pemenuhan regulasi atau persyaratan tambahan.

Budi mengatakan kebijakan ekspor dan impor merupakan hasil kesepakatan bersama lintas instansi.

Klasifikasi barang impor terbagi ke berbagai kategori yakni impor bebas, impor diatur, dan impor yang dilarang.

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Menurut dia, impor kereta bekas termasuk impor yang diatur sehingga memerlukan kesepakatan dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Nah (impor) yang diatur ini ada kesepakatan bersama semua K/L," katanya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang ada syarat dan aturannya.

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