Mendag Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Nataru
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau langsung sejumlah pasar rakyat menjelang periode natal dan tahun baru (nataru).
Tak hanya itu, Mendag juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan asosiasi, pengusaha, distributor dan pemasok
Hal tersebut sebagai langkah dalam menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok menjelang nataru.
Berdasarkan pantaun, Budi memastikan harga kebutuhan pokok menjelang nataru relatif terkendali dengan baik.
“Kami juga sampaikan bahwa pekan depan, kami akan melakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok,” kata pria yang karib disapa Busan di Jakarta, Kamis (27/11).
Pantauan harga bapok dilakukan Mendag Busan di sejumlah pasar rakyat, yaitu Pasar Raya Padang, Padang pada 18 November 2025.
Selain itu, Pasar Rakyat Sememi, Surabaya pada 13 November 2025; dan Pasar Cihapit, Bandung pada 20 November 2025.
Busan menjelaskan temuan di pasar, harga kebutuhan pokok relatif stabil, mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan.
Memantau pasar rakyat menjelang Nataru, MEnteri Perdagangan memastikan stok dan harga bahan pokok stabil terkendali.
